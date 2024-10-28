NYT: комитет в поддержку Харрис счел неубедительными обвинения Трампа в фашизме

Суперкомитет политических действий Future Forward, оказывающий поддержку кандидату в президенты Соединенных Штатов Камале Харрис, уведомил ее, что не считает убедительными обвинения в фашизме в адрес бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
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