С начала 2024 года товарооборот России и Китая вырос на 9,3%

В главном таможенном управлении КНР сообщили, что с начала текущего года товарооборот Китая и России увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и достиг 37,01 миллиарда долларов.
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