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Месси о землетрясениях в Турции и Сирии: «Очень грустные дни для тысяч людей. Мое сердце сочувствует им»

Месси о землетрясениях в Турции и Сирии: «Очень грустные дни для тысяч людей. Мое сердце сочувствует им»

Лионель Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии. «Это очень грустные дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

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