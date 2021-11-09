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"Смыло все напрочь": жильцы многоэтажки в панике спасались от стихии (кадры)

"Смыло все напрочь": жильцы многоэтажки в панике спасались от стихии (кадры)

Жители дома 28 на Новоникольском шоссе в Уссурийске в панике всю ночь спасались, пытаясь справиться с мощным потопом, который "накрыл" квартиры из-за минувшего циклона.

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