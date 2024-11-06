CNN: Трамп следит за выборами вместе с Кеннеди-младшим

Global Look Press/IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп наблюдает за ходом выборов вместе с бывшим кандидатом Робертом Кеннеди-младшим, покинувшим гонку в августе.