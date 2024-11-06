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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Это не только Стояногло проиграл... ЭТО МОЛДАВИЯ ПРОИГРАЛА!!  И РОССИЯ!!... А я так ждала, что Россия возьмет Одесску...Стояногло признал...
  • Рустик Рыксиев
    Задолбали, идёт на три буквы эта инстасамка(фу какое имя противное для слуха)Инстасамка показа...
  • Валентина Лтвяк
    Есть опасение, что   конкретные шаги Трампа будут не те которых ожидает   дипломат, ведь война это искусство обмана, ...Захарова призвала...

CNN: Трамп следит за выборами вместе с Кеннеди-младшим

CNN: Трамп следит за выборами вместе с Кеннеди-младшим

Global Look Press/IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп наблюдает за ходом выборов вместе с бывшим кандидатом Робертом Кеннеди-младшим, покинувшим гонку в августе.

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