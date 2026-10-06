СНГ, которое мы не потеряли

Вообще аббревиатура СНГ (Содружество Независимых Государств), конечно, не может не вызывать грустной иронии.
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