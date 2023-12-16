Наполеон – не настоящий

Такого фильма – кроваво-красочного, с компьютерной Москвой, с отрубленной головой Марии-Антуанетты и с ядрами, отрывающими руки, ноги, пробивающими лёд и лошадиные шкуры, вполне можно было ждать от более молодых режиссёров.
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