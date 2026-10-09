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Историк Захаров: США могут ответить пошлинами на цифровой налог Евросоюза

Историк Захаров: США могут ответить пошлинами на цифровой налог Евросоюза

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Павел Захаров допустил развитие торговой войны между США и Евросоюзом в случае введения ЕС общего цифрового налога.

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