Бойцы выстроили многоуровневую защиту от дронов ВСУ под Константиновкой

РИА Новости/Сергей Аверин Ставка на беспилотники стала для ВСУ основной тактикой на поле боя. Именно с воздуха противник пытается сдерживать продвижение российских войск на константиновском направлении, но наши подразделения выстроили многоуровневую систему противодействия.
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