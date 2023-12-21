Одна из школ Алушты отправила на фронт 6,5 тонн гуманитарной помощи

В Алуштинской школе № 2 подвели итоги волонтерской деятельности в рамках работы штаба «МЫ ВМЕСТЕ». Фото: Галина Огнёва\TelegramАлуштинские педагоги, школьники и их родители активно принимают участие в акции по оказанию гуманитарной помощи и поддержки военнослужащим, участникам СВО.