Цены на топливо в России снизились благодаря действиям правительства

Правительство РФ приняло ряд мер, направленных на стабилизацию цен на топливо в стране. В частности, были увеличены пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также введены компенсации для нефтяных компаний за снижение цен на внутреннем рынке.
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