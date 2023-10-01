Цены на топливо в России снизились благодаря действиям правительства

Правительство РФ приняло ряд мер, направленных на стабилизацию цен на топливо в стране. В частности, были увеличены пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также введены компенсации для нефтяных компаний за снижение цен на внутреннем рынке.