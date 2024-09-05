В ответ на вмешательство получают трупы: Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами Юлия СоколоваНедавний удар по военному институту связи в Полтаве и центру подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней.
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