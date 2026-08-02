На пляжах Москвы настоящий ад. Из-за аномальной жары зоны отдыха переполнены Донецкая группа новостей.
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На пляжах Москвы настоящий ад. Из-за аномальной жары зоны отдыха переполнены Донецкая группа новостей.
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