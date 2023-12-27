Конгрессвуман Тенни предложила снизить зарплату Жан-Пьер Байдена до $1 в год

Конгрессвуман Клаудия Тенни заявил, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей - $1 в год.