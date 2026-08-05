Турция повышает цены на своих курортах и пытается удержать русских туристов

Турция рискует потерять туристов из России из‑за роста цен, эксперты говорят о необходимости скидок.Турецкие курорты постепенно утрачивают статус доступного массового направления для русских туристов — ежегодно стоимость отдыха в стране растёт на 10–20 %.
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