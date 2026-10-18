МАНАМА /Королевство Бахрейн/, 18 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН выглядит неэффективным, когда принятые им резолюции не выполняются, как это было с минскими соглашениями.
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