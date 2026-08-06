Победа еще не одержана: эксперты объяснили, почему в Барнауле этим летом мало комаров

Массовый лет комаров в этом году в Алтайском крае так и не состоялся. Как сообщает пресс-служба АлтГУ, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Татьяна Антоненко объяснила, какие факторы на это повлияли и почему полная победа еще не одержана.
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