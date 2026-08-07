Чипы Huawei отвоевывают рынок ускорителей ИИ на фоне санкций

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По мере того как мировые полупроводниковые корпорации приближаются к физическим пределам в гонке за более мощные процессоры, акцент компании Huawei Technologies Co на повышении скорости передачи данных между системными компонентами может предложить альтернативный путь развития, считают эксперты.