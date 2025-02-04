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Петербургский дневник

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В Петербурге инспекторы ГАТИ до 17 февраля проведут 21 внеплановую проверку бизнесменов по оценке уборки снега

В Петербурге инспекторы ГАТИ до 17 февраля проведут 21 внеплановую проверку бизнесменов по оценке уборки снега

Половина из них уже была привлечена к ответственности за нарушения правил благоустройства Инспекторы ГАТИ до 17 февраля проведут 21 внеплановую проверку, чтобы совместно с прокуратурой оценить, как представители бизнеса справляются с уборкой снега и наледи на своих территориях и в нежилых зданиях.

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