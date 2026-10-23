Говяжьи котлеты с перцем, в сливочном соусе – очень простое и необычайно вкусное блюдо. Настоящая классика домашней кухни! Говяжьи котлеты в сливочном соусе Котлеты — казалось бы, блюдо банальное и всем известное, однако, как это часто бывает, получается оно не у всех.