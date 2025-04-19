Новая технология позволит получать магниты из редкоземельных металлов путем 3D-печати Татьяна АрестоваУральские физики, выполняя заказ «Росатома», разработали отечественную технологию трехмерной печати магнитов из редкоземельных металлов.
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