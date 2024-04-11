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РСПП предлагает защитить иностранных инвесторов от национализации

РСПП предлагает защитить иностранных инвесторов от национализации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в федеральное законодательство об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, которые позволили бы избежать конфискации актива государством в случаях, если сделка была совершена с нарушениями, но при условии, что покупатель добровольно вернет его продавцу, следует из проекта документа РСПП, с которым ознакомились “Ведомости”.

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