Депутат Немкин предупредил о новых способах мошенников по взлому iPhone

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что мошенники начали использовать новые способы взлома гаджетов iPhone.
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