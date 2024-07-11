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Всё о женщинах

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Женщина с сумками

Женщина с сумками

Хотите понять женщину? Посмотрите, что она носит в руках. В одном из мужских блогов «по другую сторону баррикад» увидела забавную картинку.

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Комментарии
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Сергей С
интэрэсно ,тётки с сумками это курьеры или несут покупки себе родимым?
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15 час.
Виктор Белогорцев
Кстати мне самой пару раз предлагали помочь… видимо вид страдальческий был… но я не давала… подозрительная, вдруг сопрут пакеты))) едем с женой, соседка тащит тяжеленую сумку, жена говорит ну и мужики пошли, давай подвезем, я ей сама будешь уговаривать, минут пять уговоры, мы уехали, а она дальше тащит свою ношу и так все бабы вот поэтому мне насрать на бабское нытье о кАзлах, о их тяжелой доле это в СССР только каждая третья могла доверить свою ношу совершенно не знакомому мужчине
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6 час.

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