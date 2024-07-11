Женщина с сумками

Виктор Белогорцев

Кстати мне самой пару раз предлагали помочь… видимо вид страдальческий был… но я не давала… подозрительная, вдруг сопрут пакеты))) едем с женой, соседка тащит тяжеленую сумку, жена говорит ну и мужики пошли, давай подвезем, я ей сама будешь уговаривать, минут пять уговоры, мы уехали, а она дальше тащит свою ношу и так все бабы вот поэтому мне насрать на бабское нытье о кАзлах, о их тяжелой доле это в СССР только каждая третья могла доверить свою ношу совершенно не знакомому мужчине