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Царьград

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В Ленобласти балкон рухнул вместе с хозяйкой квартиры

В Ленобласти балкон рухнул вместе с хозяйкой квартиры

В больницу пострадавшую доставляли с помощью вертолета.Балкон квартиры на втором этаже рухнул вместе с хозяйкой жилья в Светогорске в Ленобласти.

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