В Екатеринбурге состоялась презентация книги Крашенинникова к юбилею Победы

Презентация новой книги председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась 18 февраля в Екатеринбурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии