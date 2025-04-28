На гастроли в Челябинск приедет театр «Урал Опера Балет»

В конце мая в Челябинске состоятся «Большие гастроли» театра «Урал Опера Балет». В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.
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