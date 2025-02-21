Синоптик Позднякова пообещала москвичам раннюю и аномально теплую весну

Весна 2025 года в средней полосе России, по прогнозам, обещает быть теплой. На все три весенних месяца в Москве прогнозируют положительную температурную аномалию, в пятницу, 21 февраля, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.