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Синоптик Позднякова пообещала москвичам раннюю и аномально теплую весну

Синоптик Позднякова пообещала москвичам раннюю и аномально теплую весну

Весна 2025 года в средней полосе России, по прогнозам, обещает быть теплой. На все три весенних месяца в Москве прогнозируют положительную температурную аномалию, в пятницу, 21 февраля, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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