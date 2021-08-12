Какие четыре родинки требуют срочного удаления 

Медики рассказали, как распознать родинки, требующие срочного оперативного вмешательства. Как отметила дерматолог, удалять необходимо образования, выступающие над уровнем кожи и расположенные на таком участке кожи, где они могут травмироваться.
Медики рассказали, как распознать родинки, требующие срочного оперативного вмешательства. Как отметила дерматолог, удалять необходимо образования, выступающие над уровнем кожи и расположенные на таком участке кожи, где они могут травмироваться.
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