При пожаре в жилом доме на Петроградской стороне погиб мужчина

В Петроградском районе произошёл пожар в многоквартирном доме. Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС на платформе "Макс", сигнал поступил в 07:17 – горел 6-й этаж дома №26 по улице Большая Зеленина.
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