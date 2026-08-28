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При пожаре в жилом доме на Петроградской стороне погиб мужчина

При пожаре в жилом доме на Петроградской стороне погиб мужчина

В Петроградском районе произошёл пожар в многоквартирном доме. Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС на платформе "Макс", сигнал поступил в 07:17 – горел 6-й этаж дома №26 по улице Большая Зеленина.

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