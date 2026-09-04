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Киев испытывает дефицит ракет к F-16 из-за трудностей с поставками для Patriot

Киев испытывает дефицит ракет к F-16 из-за трудностей с поставками для Patriot

Нехватка ракет-перехватчиков к комплексам Patriot вызвала дефицит снарядов "воздух-воздух" для истребителей F-16 на Украине, сообщает TWZ со ссылкой на высокопоставленного командира ВВС Украины.

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