Фицо высказался против идеи по возведению нового «железного занавеса» в Европе

Словакия выступает против возведения странами Европы «железного занавеса» против России. Об этом 9 мая сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
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