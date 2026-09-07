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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Убытки «Барсы» за сезон-2025/26 – 18 млн евро. У клуба рекордный доход в 1,06 млрд

« Барселона » несет убытки, несмотря на рекордную выручку. Ранее каталонский клуб заявил о рекордных доходах в сезоне-2025/26 – больше миллиарда евро .

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