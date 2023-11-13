После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.
"Воздух стал чище": Поплавская плюнула в спину сбежавшей на чужбину Пугачевой
Комментарии
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Влад Владимиров
И с этим, прямо скажем,негативным мнением Поплавской здесь всем остальным не согласиться очень сложно... Давно уже эпатаж бабушки эстрады безнравствен. От вызывающей от нее рвоты во круге все испачкать можно...)))
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Яна Поплавская сказала правду, то, что мы думаем, тоже пишем об этой асоциальной старушке. Вся в фотошопе, париках, чужих челках и т. д. ... Все чужое.
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16 час.
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