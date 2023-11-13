"Воздух стал чище": Поплавская плюнула в спину сбежавшей на чужбину Пугачевой

Влад Владимиров

И с этим, прямо скажем,негативным мнением Поплавской здесь всем остальным не согласиться очень сложно... Давно уже эпатаж бабушки эстрады безнравствен. От вызывающей от нее рвоты во круге все испачкать можно...)))