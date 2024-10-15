Депутат Хамитов развеял миф о низких ценах в столовой Госдумы

АЖ

Александр Жигилий

Депутат Хамитов был бы прав абсолютно, если бы затраты в столовой Госдумы для депутатов были реальны в пропорции доходов и затрат среднего россиянина на свое пропитание!!! Тогда все верно было бы! Но увы, господин Хамитов...