Русская весна

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«Так Путину и передайте»: Зеленский подтвердил «контрнаступление» ВСУ (ВИДЕО)

«Так Путину и передайте»: Зеленский подтвердил «контрнаступление» ВСУ (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с внезапно приехавшим в Киев премьером Канады Джастином Трюдо подтвердил «контрнаступление» ВСУ.

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