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Царьград

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Вулин призвал Сербию к независимости перед выборами 25 октября

Вулин призвал Сербию к независимости перед выборами 25 октября

Экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что предстоящие 25 октября парламентские выборы – шанс для Сербии объявить о своей независимости от Запада.

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