Спорт и диета
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Спорт и диета

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3 освежающих смузи, которые вам стоит попробовать

3 освежающих смузи, которые вам стоит попробовать

Абрикосово-апельсиновый смузи с коллагеном Нет ничего лучше нежного, освежающего абрикосового смузи, который содержит в себе все полезные свойства коллагена Maxler Beauty и готовится всего за несколько минут! На 2 порции:3 апельсина1/2 лимона6 спелых абрикосов2 Maxler Beauty Collagen Citrus Вымойте все фрукты.

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