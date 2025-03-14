Ежемесячные выплаты домохозяйкам предлагают ввести в России

Для внесения в Госдуму России разработан проект закона, которым предлагается ввести ежемесячные выплаты домохозяйкам, если в семье размер среднедушевого дохода не больше двух величин прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
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