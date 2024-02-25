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  • Юрий Басалаев
    Зачатую женский фанатизм затмевает мужской. Так что с этими экземплярами следует быть осторожными.А кому теперь нуж...
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А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?

А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?

Посмотрите пожалуйста, - новое поступление. - Девицы - красавицы. - А как романтично все начиналось! - Бессмысленно здравому человеку рассуждать на тему, как такое могло получиться, ибо все, что в той стороне случается вызывает сплошные вопросы и недоумения.

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Комментарии
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Андрей
всех использовать на работах по восстановлению ДНР , белгородской области.Пусть оправдывают харчи, твари.
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14 час.
Виктор Горшков
Лучше их отправить на поселение  в Сибирь,там женские руки нужны и не исключено,что найдут себе мужика и создадут семью. И война им будет казаться страшным сном. Они славяне.
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3 час.
Юрий Басалаев
Зачатую женский фанатизм затмевает мужской. Так что с этими экземплярами следует быть осторожными.
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9 мин.

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