Город заключил с инвесторами 10 договоров на строительство спортивных объектов 

С января 2023 года город выделил инвесторам земельные участки в шести административных округах столицы для строительства спортивных комплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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