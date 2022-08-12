Юбилейный "ЛиТР" во Владивостоке: верность традициям и новые горизонты

Пятый фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) пройдет во Владивостоке с 7 по 9 октября. За годы проведения у фестиваля сложились добрые традиции, такие, например, как литературный поезд "ЛиТРа", при этом программа юбилейного фестиваля удивит участников и гостей новыми мероприятиями и хедлайнерами, сообщает ИА PrimaMedia.
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