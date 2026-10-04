Агенты 007: в Хельсинки "шпионы" терроризируют депутатов грязными унитазами

В финском парламенте настоящая паника. Местные спецслужбы, полиция и лично президент расследуют дело государственной важности о загадочных проникновениях в квартиры народных избранников.
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