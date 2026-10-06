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В Березовском на темной дороге «Фольксваген» насмерть сбил женщину-пешехода

В Березовском на темной дороге «Фольксваген» насмерть сбил женщину-пешехода

Вечером в понедельник, 5 октября, на улице Ленина в поселке Шиловка в ДТП погибла женщина-пешеход. Как сообщили в облГАИ, трагедия случилась в 19:45.

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