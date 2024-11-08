Об образах на зеркальных поверхностях.

Со времен далекой древности люди, еще обладающие способностями образной коммуникации, заметили, что если пристально всматриваться определенное время в какую-нибудь блестящую поверхность - зеркало, воды реки или озера, кристаллы и хрустальные шары - то на ней неизменно появлялись образы картин прошлого, будущего или событий, происходящих на большом удалении.