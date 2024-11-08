Со времен далекой древности люди, еще обладающие способностями образной коммуникации, заметили, что если пристально всматриваться определенное время в какую-нибудь блестящую поверхность - зеркало, воды реки или озера, кристаллы и хрустальные шары - то на ней неизменно появлялись образы картин прошлого, будущего или событий, происходящих на большом удалении.
Об образах на зеркальных поверхностях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Зеркальные и отражающие поверхности являются своего рода "настроечным инструментом" нашего сознания
Ответить
18 час.
Юрий Селиванов
Интересно.
Ответить
15 час.
Владимир Ефимов
Человек, работающий с маятником, рамкой или лозой, тоже получает ответы на поставленные в его сознании вопросы. А для опытных людей вообще не нужны дополнительные предметы чтобы получать ответы Свыше.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии