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Велемудр. Мир тесен.

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  • Владимир Ефимов
    Человек, работающий с маятником,  рамкой или лозой, тоже получает ответы на поставленные в его сознании вопросы. А дл...Об образах на зер...
  • Юрий Селиванов
    Интересно.Об образах на зер...
  • Александр Николаевич
    Зеркальные и отражающие поверхности являются своего рода "настроечным инструментом" нашего сознанияОб образах на зер...

Об образах на зеркальных поверхностях.

Об образах на зеркальных поверхностях.

Со времен далекой древности люди, еще обладающие способностями образной коммуникации, заметили, что если пристально всматриваться определенное время в какую-нибудь блестящую поверхность - зеркало, воды реки или озера, кристаллы и хрустальные шары - то на ней неизменно появлялись образы картин прошлого, будущего или событий, происходящих на большом удалении.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Зеркальные и отражающие поверхности являются своего рода &quot;настроечным инструментом&quot; нашего сознания
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18 час.
Юрий Селиванов
Интересно.
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15 час.
Владимир Ефимов
Человек, работающий с маятником,  рамкой или лозой, тоже получает ответы на поставленные в его сознании вопросы. А для опытных людей вообще не нужны дополнительные предметы  чтобы получать ответы Свыше.
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