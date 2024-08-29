В петербургском МЧС рассказали о подготовке к Дню знаний

В частности, о проверках и профилактических визитах В Петербурге в преддверие 1 сентября ГУ МЧС России по Петербургу взяло на учет 2170 образовательных учреждений различных форм собственности и ведомственной принадлежности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии