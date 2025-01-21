Главные новости 21 января:Саперы-десантники уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе разминирования местности в Запорожской областиРасчет 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил орудие противника на Каховском направленииВ Крыму увеличили сумму … .
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