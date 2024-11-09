Советник башкана Гагаузии задержан за подстрекательство к убийству высокопоставленных лиц

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовного розыска INI совместно с прокурорами PCCOCS объявляют о задержании советника башкана АТО Гагаузия в пятницу вечером, после того, как в тот же день он спровоцировал насильственные действия против действующего и бывшего высокопоставленных лиц.