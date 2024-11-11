Последняя запись Королевы Елизаветы в дневнике была о личном помощнике

Рассказываем, какую последнюю запись сделала Королева Елизавета в своем дневнике. Елизавета II, правившая Великобританией 70 лет (с 1952 по 2022 год), побила предыдущий рекорд своей прапрабабушки, королевы Виктории, которая правила 63 года.