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Последняя запись Королевы Елизаветы в дневнике была о личном помощнике

Последняя запись Королевы Елизаветы в дневнике была о личном помощнике

Рассказываем, какую последнюю запись сделала Королева Елизавета в своем дневнике. Елизавета II, правившая Великобританией 70 лет (с 1952 по 2022 год), побила предыдущий рекорд своей прапрабабушки, королевы Виктории, которая правила 63 года.

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