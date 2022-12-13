Наш ответ потолку

Ответные меры России должны соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм (говорить надо именно о механике мирового рынка, о новой институциональной среде) не только перед Россией, но и перед всеми участниками рынка.
Ответные меры России должны соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм (говорить надо именно о механике мирового рынка, о новой институциональной среде) не только перед Россией, но и перед всеми участниками рынка.
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