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Наш ответ потолку

Наш ответ потолку

Ответные меры России должны соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм (говорить надо именно о механике мирового рынка, о новой институциональной среде) не только перед Россией, но и перед всеми участниками рынка.

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